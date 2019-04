Burkina Faso: Bortført italiener og canadier lever stadig

En italiensk mand og hans canadiske veninde, der blev bortført i Burkina Faso for fire måneder siden, er stadig i live.

Det oplyser en talsmand for regeringen i Burkina Faso.

- Vi er sikre på, at deres liv ikke længere er i fare. Vi kan fortælle, at disse mennesker stadig lever, siger Remis Fulgance Dandjinou.

Han tilføjer, at meget tyder på, at de to er blevet flyttet til et andet land.

- Det vigtigste er, at der ikke er nogen, der er blevet dræbt. Hvis der var, ville vi have fundet ligene nu, siger han.

30-årige Luca Tacchetto fra Venedig og 34-årige Edith Blais fra Québec blev bortført i midten af december, da de kørte gennem Burkina Faso.

De to var angiveligt på vej til Togo for at arbejde for en humanitær organisation, men de nåede aldrig frem.

Burkina Faso har oplevet en bølge af bortførelser siden 2015.

I januar blev en canadier fundet død, få dage efter at han var blevet bortført.

Manden blev bortført af en gruppe bevæbnede mænd ved en mine nær grænsen til Niger. Et område, som ifølge myndighederne i stigende grad angribes af islamistiske jihadister.

Den canadiske statsborger arbejdede i området for et mineselskab, der hedder Progress Minerals.

Antallet af angreb fra militante islamister er steget den seneste tid, og flere steder i den nordlige del af Burkina Faso har der siden 31. december været erklæret undtagelsestilstand.