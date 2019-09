Bulgarien optrevler kriminelt netværk af nyrehandlere

Bulgarien har optrevlet en kriminel gruppe, der formodes at have rekrutteret fattige personer, så deres nyrer kunne sælges til transplantationer.

Det annoncerede anklagere fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Tre mænd og en kvinde er tiltalt for at rekruttere nyredonorer og sætte dem sammen med potentielle organmodtagere, fortæller ledende anklager Dimitar Petrov.

Transplantationerne blev udført på et hospital i nabolandet Tyrkiet.

Her narrede man myndighederne med falske papirer, der skulle få det til at se ud, som om donoren og modtageren var i familie sammen, tilføjer Petrov.

Anklagerne siger, at mindst fem mennesker har modtaget transplantationer med hjælp fra netværket siden februar 2019.

Og der var yderligere to patienter og tre potentielle donorer, der ventede på operationer.

Patienterne har betalt mellem 50.000 og 100.000 euro for transplantationen, fortæller anklager Siyka Mileva ifølge AP. Det svarer til mellem 373.000 og 747.000 kroner.

Donorerne - som hovedsageligt var fattige mennesker med stor gæld - modtog angiveligt mellem 5000 og 7000 euro efter transplantationen.

Der er kun blevet udført 22 nyretransplantationer i Bulgarien indtil videre i år, mens 1028 mennesker står på venteliste. Det viser tal fra det bulgarske sundhedsministerium ifølge AP.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har tidligere kaldt organmangel et noget nær universelt problem i både udviklede lande og udviklingslande.

FN's kontor for narko og kriminalitet (UNODC) vurderede i en rapport i 2018, at markedet for ulovlig organhandel på verdensplan kan overstige flere milliarder dollar.

Organer bliver ofte solgt for mange gange over den pris, de er blevet købt for.

Ifølge UNODC dikteres omfanget af ulovlig organhandel i høj grad af tilgangen til lovlige organer.

FN-organet vurderer, at mellem fem og ti procent af alle lever- og nyretransplantationer på verdensplan udføres med ulovligt tilvejebragte organer.

I 2018 døde 40 mennesker i Danmark, mens de ventede på et organ fra en donor. Det viser tal fra Center for Organdonation.

Tallene er udtryk for en stigning fra 32 i 2017, og det har ikke været højere siden 2011.

I USA dør ifølge officielle statistikker 20 mennesker hver dag, mens de venter på organer, skriver Information, og problemet er endnu større i for eksempel Kina.

Kommercialisering af transplantationer består i køb og salg af organer, eller at organer på anden måde gøres til varer, hvilket i langt de fleste lande anses som en alvorlig forbrydelse.