En af de drabsmistænkte i Marokko-sag levede et normalt liv, fortæller hans storebror i et interview med VG.

En af de mistænkte for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko forsvandt pludselig fra sit hjem for en uge siden, blot fire dage før drabene.

Det fortæller hans storebror i et interview med norske VG.

Den 31-årige marokkaner fortæller, at lillebroren bor sammen med sin kone, datter, mor og bror i et hus i Marrakesh.

Han forlod huset sidste torsdag og har ikke givet lyd fra sig siden.

Mandag blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland fundet dræbt uden for deres telt i et populært turistområde i Atlasbjergene.

Fire mænd er siden blevet anholdt, mistænkt for at stå bag drabene.

- De var hans gode venner og har kendt hinanden i et par år. Jeg har set dem sammen flere gange, fortæller storebroren, der optræder anonymt i interviewet.

Den drabsmistænkte levede ifølge sin familie et normalt liv, og han besøgte regelmæssigt den lokale moské for at bede.

- Da han var yngre, røg han lidt hash, men de sidste otte-ti år har han levet et helt normalt liv. Vi bemærkede aldrig noget unormalt ved ham, siger broren.

Familien siger, at det er "utilgiveligt", hvis deres bror og søn har medvirket til at slå to kvinder ihjel.

- Hvis det er rigtigt, og min bror har gjort det, så bør han dø. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger broren til VG.

Marokko har dødsstraf. I 2017 blev 15 mennesker dømt til døden, men ingen er blevet henrettet i landet siden 1993, skriver avisen.

Den marokkanske anklagemyndighed siger, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation. Myndighederne efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde på et pressemøde torsdag, at "meget tyder på, at de grusomme drab kan være terrorhandlinger".