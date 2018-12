Britiske dykkere modtager hæder for at redde grottedrenge

Syv britiske undervandsspecialister har modtaget hædersbevisninger for at deltage i redningsaktion i Thailand.

Syv britiske dykkere, der i sommer hjalp med at redde 12 thailandske drenge ud fra en grotte, blev fredag hædret i Storbritannien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fire af de syv dykkere blev hædret for deres "exceptionelle mod", mens tre blev tildelt den britiske orden Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

Blandt dykkerne er Vernon Unsworth.

- Det her var en holdindsats. Jeg er meget stolt over anerkendelsen, siger han.

Richard Stanton og John Valonthen var dem, der først nåede frem til de 12 drenge og deres fodboldtrænere. De blev begge tildelt landets næsthøjeste borgerlige tapperhedsmedalje.

Det thailandske fodboldhold forsvandt den 23. juni i år, efter at være gået ind i en stor grotte i det nordlige Thailand. Regnmasser og stigende vandstand tvang dem længere og længere ind i grotten.

Ni dage senere blev de fundet af dykkere, der søgte efter dem, men først efter 17 dage var de alle ude igen.

En thailandsk dykker mistede livet, da han deltog i arbejdet med at placere iltflasker i grottens gange.

Flere dykkere kom også i fare, netop som redningsoperationen var ved at være overstået. Dykkere fra den thailandske flåde fortalte efterfølgende, at de var tæt på ikke at kunne komme ud efter redningen.

Det skyldtes, at det store pumpesystem, der i mange dage havde pumpet mange millioner liter regnvand ud af grotten, svigtede, meget kort tid efter fodboldholdet var reddet ud.

Efter redningsaktionen blev alle 13 thailændere indlagt til observation på et nærliggende hospital.

I oktober besøgte drengene det kendte amerikanske talkshow The Ellen DeGeneres Show.

Her blev drengene, der dengang var mellem 11 og 16 år, overrasket af deres store idol, den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic, der delte gaver ud.