Britisk udenrigsminister ser håb for Mays aftale

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, siger, at det britiske parlament vil kunne støtte premierminister Theresa Mays brexitaftale, hvis det modtager forsikringer fra EU. Han advarer samtidigt om, at der er en overhængende risiko for et brexit uden en aftale.

- Når støvet har lagt sig, så er den eneste måde at få dette gennem underhuset...ved at have en version af den aftale, som regeringen har forhandlet sig frem til, siger Hunt til BBC.

Hunt mener, at EU sandsynlig vil komme med indrømmelser for at undgå, at briterne træder ud uden en aftale, hvilket vil have meget negative økonomiske følgevirkninger for alle parter.

De fleste nøgleministre i Mays regering mener, at den foreliggende brexitaftale er død, og de diskuterer andre muligheder - også en anden EU-folkeafstemning, skriver avisen The Times.

May sagde fredag, at hun har fået yderligere løfter fra sine EU-kolleger, selv om hun i Bruxelles fik at vide, at aftalen ikke er åben for genforhandling.

- Premierministeren vil i de kommende dage formentligt blive stillet over for modstridende krav fra sine ministre, skriver The Times.

En gruppe ministre, deriblandt arbejdsminister Amber Rudd og finansminister Philip Hammond, synes modstræbende at slutte op bag et krav om endnu en folkeafstemning, hvis alle andre muligheder slår fejl, hedder det.

En anden gruppe ministre, deriblandt miljøminister Michael Gove og indenrigsminister Sajid Javid, er imod ideen om en anden folkeafstemning. Gove ønsker i stedet et brexit uden en aftale og derefter bestræbelser på at få en fremtidig model udformet efter Norges relationer til EU.

Mange af Mays ministre er imod den foreliggende aftale, fordi de frygter, at Storbritannien vil forblive fanget i EU-kredsløbet.

May har advaret om, at det kommer til et hårdt brexit uden aftale, hvis hendes aftale forkastes, og at dette vil medføre et økonomisk chok, og at det kan føre til, at briterne så slet ikke kommer ud af EU.