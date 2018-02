Britisk tabloidavis køber konkurrent for en milliard kroner

Udgiveren af den britiske, venstreorienterede tabloidavis Daily Mirror har fredag indgået en aftale om at købe en række udgivelser, deriblandt den højreorienterede Daily Express.

Aftalen er 126,7 millioner pund værd - over en milliard danske kroner.

Køberne oplyser, at købet sker i et forsøg på at rette op på et fald i indtægter fra annoncer og salg.

De to aviser har en fælles historie. De var således de to dominerende aviser i Storbritannien efter Anden Verdenskrig. De har dog begge været i problemer de seneste år. Især er der sket et stort fald i oplaget.