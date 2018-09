Britisk politi ser risiko for uro ved aftaleløs brexit

Den 29. marts 2019 forlader Storbritannien officielt EU. Der ligger dog stadig ingen aftale mellem EU og Storbritannien, om hvilke vilkår der skal gælde, efter der er sagt farvel.

Kommer der ikke en aftale vil Storbritannien stadig forlade EU. Bliver det tilfældet, vurderer britisk politi, at der kan opstå uro og optøjer.

Det skriver avisen Sunday Times, som har set lækkede dokumenter fra Storbritanniens politis koordinerende enhed - National Police Co-ordination Centre.

Rapporten, som skal diskuteres af Storbritanniens politichefer i den kommende uge, beskriver, at der er en reel risiko for, at politiet kan få brug for militærets hjælp til at holde situationen under kontrol.

Samtidig vil det kræve, at al ferie og afspadsering for betjente bliver suspenderet.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale vil landet stå uden en handelsaftale med sin største handelspartner.

Det kan føre til fødevaremangel og mangel på medicin, da al transport ind og ud af Storbritannien skal tolddeklareres og undersøges.

Der er ikke et system på plads til den opgave, så det frygtes, at handlen bliver lammet.

Rapporten, som Sunday Times citerer, advarer mod, at der kan være uro og optøjer i de seks måneder omkring brexit-datoen.

Indenrigsminister Sajid Davies siger ifølge AFP til BBC:

- Jeg er glad for, at politiet og andre eksperter kigger på dette og gør sig tanker om, hvad der kan ske, hvis ikke en aftale bliver nået.

- Jeg forventer ikke, at vi ender uden en aftale, men vi må forberede os på alle scenarier, siger han.

Politisk uenighed i Storbritannien gjorde, at det først var i foråret - små to år efter valget i 2016 om medlemskabet af EU - at Storbritanniens regering fremlagde sin forhandlingsposition.

Dermed er forhandlingerne sat alvorligt under pres, da der er ganske kort tid til at komme frem til aftaler om komplicerede emner som en kommende handelsaftale, den irske grænse til Nordirland, EU-borgeres rettigheder og meget andet.