Britisk politi efterlyser navngivne russere for giftangreb

To navngivne mænd anklages for nervegiftangreb mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter.

Det britiske politi har udstedt en anholdelsesordre på to russiske mænd i sagen om nervegiftangrebet i Salisbury.

De to mænd anklages for giftangrebet mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i Storbritannien i marts.

- Der er tilstrækkeligt med bevismateriale til at rejse anklage mod Aleksandr Petrov og Ruslan Boshirov for angrebet i Salisbury, siger Scotland Yard ifølge BBC.

De britiske myndigheder vil ikke kræve de to mænd udleveret fra Rusland, da landet ikke udleverer statsborgere til retsforfølgelse i andre lande.

De to mænd ankom ifølge det britiske politi til Gatwick lufthavn fra Moskva den 2. marts og boede på hotel City Stay Hotel i Bow Road i det østlige London, inden de tog til Salibury 4. marts, hvor der blev smurt nervegift på Skripals dør.

Nervegiften var i en falsk parfumeflaske.

Talsmænd for de russiske myndigheder siger, at de aldrig har hørt om de to mænd, og at der er tale om manipulerede oplysninger fra de britiske myndigheders side.

Rusland har konsekvent afvist beskyldningerne om, at det skulle have stået bag angrebet i Salisbury.

De to eftersøgte er russiske statsborgere, som menes at have anvendt andre navne end deres egne. De er omkring 40 år, hedder det.

Skripal og hans datter, Julia, blev 4. marts fundet bevidstløse på en bænk i byen Salisbury i England. De britiske myndigheder mener, at de to blev forgiftet med novichok.

Det er en nervegift, som blev udviklet i Sovjetunionen i slutningen af den kolde krig.

Sagen førte til udvisning af diplomater og en ophedet ordkrig mellem Rusland og Storbritannien.

I juni blev en 45-årig britisk mand og hans 44-årige veninde forgiftet med den sovjetiske nervegift. Kvinden døde som følge af forgiftningen.

Britisk politi har arbejdet ud fra den tese, at parret, der blev forgiftet i Amesbury, kom i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal.

Politiet bekræfter onsdag, at efterladenskaber af nervegiften var i en parfumeflaske, som det britiske par havde fundet.