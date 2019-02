Britisk parlamentsmedlem er anklaget for falske regninger

Anklager modtog beviser på, at et medlem af de britiske parlament havde forfalsket regninger, i november.

Det britiske medlem af parlamentet Christopher Davies er blevet tiltalt for at have forfalsket to regninger. Det oplyser den britiske anklagemyndighed i en pressemeddelelse torsdag.

Den 51-årige parlamentariker er blevet tiltalt for i et forhold at have forfalsket en regning. Derudover skal han ifølge anklagemyndigheden havde givet misledende oplysninger om løntillæg.

Ifølge mediet Sky News modtog anklagemyndigheden beviserne i sagen i november sidste år.

Christopher Davies forventes at møde op i retten 22 marts.