Britisk overklassedrama trækker flere i biografen end Rambo

Hverken Sylvester Stallone eller Brad Pitt kunne hamle op med "Downton Abbey", som i den forgangne weekend debuterede i de nordamerikanske biografer.

Filmen, der er lavet på baggrund af den uhyre populære tv-serie af samme navn om en britisk overklassefamilie, solgte i åbningsweekenden billetter for 31 millioner dollar, svarende til 211 millioner kroner.

Det var væsentligt mere end to andre nye film, som ellers har amerikanske superstjerner på plakaten. Sylvester Stallones "Rambo: Last Blood" og Brad Pitts "Ad Astra".

"Ad Astra", der har Brad Pitt i hovedrollen som en astronaut på en farlig mission i udkanten af solsystemet, kom ind på andenpladsen med 19 millioner dollar.

Den nye Rambo-film fulgte lige efter med 18,9 millioner dollar i biografindtægter.

Det seneste udspil fra Sylvester Stallone er blevet kritiseret sønder og sammen af anmelderne, og det kan have påvirket interessen.

Den nye film ventes at være den sidste om karakteren John Rambo, som Stallone skabte i 1980'erne.

De forrige to ugers mest sælgende film - gyseren "It: Chapter Two" - opnåede et billetsalg på 17 millioner dollar og ender dermed på en fjerdeplads.