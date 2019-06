Britisk lottospiller vinder over en milliard kroner

En britisk lottospiller tog hele jackpotten på 123 millioner pund ved tirsdagens trækning af vindertallene i det europæiske lottospil EuroMillions.

Beløbet, der svarer til 1,03 milliarder kroner, er den tredjehøjeste lottogevinst, der nogensinde er trukket ud på en kupon købt i Storbritannien, skriver Sky News.

Britiske lottospillere har været usædvanligt heldige i EuroMillions-lotteriet i år. Det begyndte på årets første dag, da et ægtepar fra Nordirland vandt 115 millioner pund.

I marts tilsmilede lykken Ade Goodchild fra Hereford i England, som vandt 71 millioner pund på en EuroMillions-kupon. Og den 58-årige englænder gjorde det klart, at nu skulle livet nydes.

- Jeg er ikke en af de vindere, som siger, at denne gevinst ikke vil ændre mig. Det vil den i den grad. I det mindste vil jeg gøre et rigtigt forsøg. Det er slut med skifteholdsarbejde for mit vedkommende, fastslog han.

I første omgang nøjedes han dog med at fejre gevinsten ved at se rugby og invitere sine forældre på en omgang pizza.

I april var der igen en kæmpe gevinst på en kupon solgt i Storbritannien, da en anonym spiller vandt 35,2 millioner pund i EuroMillions.

- Det har været et virkelig utroligt år for britiske EuroMillions-spillere med fire jackpotvindere på disse kyster indtil videre, siger Andy Carter, der rådgiver vindere af store beløb for The National Lottery, til Sky News.

Store gevinster er dog ikke garanti for evig lykke.

I 2011 satte Colin og Christine Weir britisk rekord med en lottogevinst på 161 millioner pund. I april i år meddelte parret, at de skulle skilles.

Også et andet ægtepar gik fra hinanden bare et år efter, at det i august 2012 havde vundet 148 millioner pund.