Britisk kæmpelufthavn gør klar til klimademonstration

Europas travleste lufthavn, Heathrow i London, forsøger fredag at forhindre forstyrrelser i påsketrafikken.

Klimaaktivister fra gruppen Extinction Rebellion har varslet, at de vil "lukke" lufthavnen langfredag. Det er en af årets store rejsedage.

Fredag formiddag var der dog kun mødt en mindre gruppe demonstranter op for at fremsætte deres krav. De ønsker, at politikerne gør mere for at forhindre klimaforandringer.

"Er vi den sidste generation?", står der på et banner, som gruppen har medbragt.

De befinder sig fredag formiddag omkring en kilometer fra lufthavnen.

De fleste i den lille gruppe demonstranter er teenagere, der demonstrerer fredeligt ved at synge sange. Nogle græder.

- Jeg frygter for min fremtid, siger 17-årige Oscar Idle.

- Jeg ønsker at leve i et samfund, der ikke er katastrofalt, hvor der ikke vil være madmangel, skovbrande og orkaner, og hvor folk kan bo, siger han til Reuters.

Siden mandag har klimaaktivister blokeret flere broer og veje i London. Flere gange har de formået at forstyrre trafikken. Det skete blandt andet, da en aktivist limede sin hånd fast til et tog, som så ikke kunne køre videre.

Politiet har i løbet af de seneste fire dage anholdt omkring 500 aktivister.

Londons politi har opfordret gruppen til at genoverveje fredagens varslede aktion ved den store Heathrow-lufthavn.

Årsagen er, at demonstrationen kan "forårsage forstyrrelser og fortvivlelse hos tusindvis af rejsende - mange af dem familier - i løbet af påsken".

- Demonstranter kan godt forvente et stort politiopbud. Vi er fast besluttede på at holde lufthavnen kørende, lød det torsdag fra vicepolitidirektør Nick Ephgrave.

Heathrow har oplyst, at lufthavnen "samarbejder med myndighederne om at håndtere den forstyrrelse af lufthavnen, som demonstranterne kan udgøre".

Også i Frankrig er der fredag klimademonstration. Her forhindrer aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace ansatte i at komme ind i tre selskabers hovedkvarterer.

De ramte selskaber er oliegiganten Total, storbanken Société Générale og elselskabet EDF.

Greenpeace siger ifølge Reuters, at blokaden er en protest mod de tre selskabers engagement i olie- og gasindustrien.