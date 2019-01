Britisk industri tror stadig på brexit uden aftale

Et flertal i det britiske parlament vedtog tirsdag aften en hensigtserklæring om ikke at forlade EU uden en aftale. Det skal ske ved at genforhandle en aftale med EU, om hvordan Storbritannien skal forlade EU.

Onsdag morgen forklarer Carolyn Fairbairn, der er leder af britisk industris brancheorganisation, CBI, at britisk erhvervsliv betragter vedtagelsen som varm luft.

- Jeg tror ikke, at der er en eneste virksomhed, der er vågnet op her til morgen og stopper deres forberedelse på et brexit uden aftale som resultat af, hvad der er sket i går, siger hun til BBC Radio.

- Jeg frygter, at parlamentet måske endda har accelereret det (at forlade EU uden en aftale, red.)

Parlamentet skulle tirsdag aften tage stilling til en række forslag. Et af dem var at udskyde den formelle udtræden af EU, indtil en aftale om vilkårene var på plads. Et andet var at give parlamentet mere kontrol over processen.

De fleste forslag inklusive de to nævnte blev stemt ned.

To forslag blev dog vedtaget. Det ene var en hensigtserklæring om ikke at forlade EU uden en aftale. Forslaget indeholder dog ingen anvisning til, hvordan det skal ske.

Det andet var et forslag om at genåbne forhandlingerne om, hvordan grænsen mellem Nordirland og Irland skal håndteres. Det vil betyde en genforhandling med EU, hvilket flere EU-ledere omgående afviste.

- Med det forslag kaster man virkelig med terningerne, siger Carolyn Fairbairn med henvisning til usikkerheden om, hvad der sker nu.

Uanset det britiske parlaments afstemning tirsdag aften siger Storbritanniens brexitminister, Stephen Barclay, at landet stadig står til at forlade EU uden en aftale 29. marts.

Hvis ikke det skal ske, skal der indgås en aftale, som både EU og et flertal i det britiske parlament kan acceptere. Hidtil har det britiske parlament nedstemt den aftale, som EU og den britiske regering har indgået.

Barclay fortæller, at premierminister Theresa May har aftalt at mødes med oppositionens leder, Jeremy Corbyn. De to skal ifølge Barclay forsøge at skabe et flertal bag en aftale, som EU også kan gå med til.