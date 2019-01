Britisk handelsminister: Vi er forberedt på et hårdt brexit

Det er ikke umuligt for briterne at overleve et hårdt brexit, siger handelsminister dagen før afstemning.

Hvis Storbritanniens premierminister, Theresa May, ikke kan få stemt sin skilsmisseaftale med EU igennem i Underhuset tirsdag, så er den britiske regering forberedt på at forlade EU uden nogen aftale overhovedet

Sådan lyder det fra den britiske handelsminister, Liam Fox, mandag.

- Regeringen vil helst forlade EU med en aftale. Men den forbereder sig også på at forlade EU uden en aftale.

- Hvis det viser sig at være umuligt at få stemt en aftale igennem i Underhuset, vil det være vores politik (at forlade EU uden en aftale, red.), siger Liam Fox i et radiointerview med BBC.

Her understreger han i øvrigt, at han ikke mener, at et såkaldt hårdt brexit vil være katastrofalt for briterne.

- Jeg anser det ikke som nationalt selvmord. Jeg tror, at et hårdt brexit vil skade økonomien, men vi kan godt overleve det.

- Intet brexit overhovedet vil være en politisk katastrofe, som vi ikke vil kunne overleve, lyder det fra handelsministeren.

Theresa May har i EU forhandlet sig frem til en aftale om briternes fremtidige samarbejde med EU.

Premierministeren har på hjemmefronten dog ikke fået meget opbakning til aftalen. Det fik hende i december til at udskyde en afstemning i Underhuset, da May måtte indse, at aftalen stod til at blive stemt ned.

Siden da har hun forsøgt at få forskellige forsikringer fra EU. Det skal mindske de britiske bekymringer over brexitaftalen.

EU forventes mandag at udsende et brev med nogle af de forsikringer.

Theresa May er mandag også på en sidste mission for at få de britiske parlamentarikere til at stemme for hendes aftale.

Mandag formiddag ventes hun at tale til en række fabriksarbejdere i den midtengelske by Stoke, der hovedsageligt taler for brexit.

Mandag eftermiddag kommer May med en udtalelse, hvor hun blandt andet vil snakke om de forsikringer, hun har fået fra EU.