Britisk avis: Tredje russer er identificeret i giftsag

En tredje russisk efterretningsagent er blevet identificeret af det britiske politi.

Han deltog i en overvågningsopgave, inden den tidligere russiske spion Sergej Skripal i marts blev forgiftet i den sydengelske by Salisbury.

Det skriver avisen The Telegraph.

Agenten menes ifølge britisk politi at have besøgt Salisbury, inden to af hans kolleger fra den russiske efterretningstjeneste GRU udførte selve angrebet med den livsfarlige nervegift Novichok.

Både Skripal og hans datter blev ramt af den dødelige nervegift, men begge overlevede.

Giften var gemt i en parfumeflaske, som gerningsmændene bagefter smed fra sig.

Flasken blev senere fundet i Salisbury af et par. Kvinden fik nervegiften på sig og døde senere.