Briternes EU-valg er en afstemning om tillid til May

På briternes EU-valgdag er avisernes forsider domineret med overskrifter om, at Theresa May er ved at gå af.

I Storbritannien bliver valget til Europa-Parlamentet opfattet som en form for folkeafstemning om både brexit og om tilliden til premierminister Theresa May.

De konservative ventes på den baggrund at gå stærkt tilbage ved valget, som blev indledt torsdag. På valgdagen har mange af de britiske aviser billeder af May på forsiden, med overskrifter om at hun er ved at gå af efter "brexit-fiasko". På en del fotos har den trængte premierminister øjensynligt tårer i øjnene.

Stemmelokalerne blev i Storbritannien åbnet torsdag morgen klokken 6.00 (klokken 8.00 dansk tid).

Næsten tre år efter at briterne ved en folkeafstemning stemte for at forlade EU med et flertal på 52 procent mod 48 procent, er det stadig uklart, hvornår og hvordan brexit vil ske.

Den nuværende tidsfrist for en udtræden er den 31. oktober.

Forsinkelsen betyder, at de britiske vælgere mod forventning går til stemmeurnerne for at vælge medlemmer af Europa-Parlamentet ved et valg, som næsten udelukkende har handlet om brexit. Mange finder det absurd, at de skal vælge medlemmer til en institution, som de skal til at forlade.

Det nye brexitparti under ledelse af EU-modstanderen Nigel Farage står til en markant sejr. Farages parti står i meningsundersøgelser til at få omkring 37 procent af stemmerne.

Valgets resultat bliver først offentliggjort sent søndag aften.

Det britiske valg finder sted sammen med Hollands valg til Europa-Parlamentet. De to valg er starten på fire dage med valg til Europa-Parlamentet hen over det europæiske kontinent.

Over 400 millioner har mulighed for at være med til at vælge de 751 politikere, der kommer til at sidde i Europa-Parlamentet de næste fem år.

Mange steder ventes partier, der er imod eller stærkt skeptiske over for EU at vinde terræn.

De proeuropæiske liberale demokrater står til at blive nummer to ved valget med opbakning fra 19 procent af vælgerne. Arbejderpartiet Labour står til at få 13 procent, mens Mays konservative kun står til at få syv procent af stemmerne.

Lederen af de liberale demokrater, Vince Cable, har sagt til sine tilhængere, at en stemme på hans parti er "en stemme på at stoppe brexit".