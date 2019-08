Briterne kan blive ramt af fødevaremangel ved hårdt EU-brud

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil det blive nødvendigt at genindføre fuld kontrol ved grænsen mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Det forventer den britiske regering ifølge fortrolige brexitdokumenter, som er lækket til avisen The Sunday Times.

I dokumenterne forsøger regeringen at opridse de mest sandsynlige "efterskælv" i tilfælde af en no-deal brexit. Det er altså ikke de værst tænkelige scenarier, som bliver oprullet, skriver avisen.

En anden sandsynlig konsekvens vil være mangel på fødevarer, medicin og brændstof i Storbritannien i flere måneder efter en udtrædelse uden en aftale.

Det skyldes, at den britiske import af varer forventes at blive voldsomt forstyrret.

Op til 85 procent af de lastbiler, som fragter varer via Den Engelske Kanal, er ifølge dokumenterne ikke forberedt på at skulle gennem toldkontrol i Frankrig, før de kan køre om bord på en færge til England.

Det kan betyde, at lastbilerne må vente i over to dage i de franske havne. Også strømmen af fragt gennem de britiske havne forudses at blive markant mindsket i op til tre måneder efter en no-deal brexit.

Den konservative premierminister Boris Johnson har siden sin udnævnelse i juli flere gange slået fast, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober, uanset om der er indgået en aftale eller ej med de øvrige EU-lande.