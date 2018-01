Briterne hylder Coster-Waldau og hitserie med frimærker

Er man frimærkesamler og samtidig fan af tv-serien Game of Thrones er det britiske postvæsen klar med en lækkerbisken.

Royal Mail lancerer således tirsdag en samling frimærker med de mest populære karakterer fra serien.

Og blandt de ti udvalgte er Jaime Lannister, der spilles af danskeren Nikolaj Coster-Waldau.

Entusiaster har de seneste uger kunnet forudbestille en komplet samling af frimærkerne på Royal Mails hjemmeside.

Og fra tirsdag kan de købes på posthuse overalt i Det Forenede Kongerige.

Ud over de ti karakterer består samlingen af yderligere fem mærker.

Blandt andet med jerntronen, drager og skurken The Night King. Også seriens store ulve optræder på et frimærke.

- Vi fejrer Game of Thrones med en episk, ny samling af frimærker. De vil på samme måde som serien blive populære, skriver Royal Mail.

At det britiske postvæsen hylder den amerikanske successerie skyldes ifølge BBC, at Game of Thrones har et markant britisk islæt.

Størstedelen af afsnittene er således optaget i Nordirland med hovedsagelig britiske og irske skuespillere.

Deriblandt stjerner som Emilia Clarke, Kit Harington og Maisie Williams, der optræder på frimærkerne som henholdsvis Daenerys Targaryen, Jon Snow og Arya Stark.

Coster-Waldau samt amerikaneren Peter Dinklage (der spiller Tyrion Lannister) er de eneste udenlandske skuespillere i samlingen.

Det er ikke første gang, at Royal Mail har ladet sig inspirere af underholdningsbranchen samt kunst og kultur.

Da postselskabet i 2015 kunne fejre 50 år med særudgaver af frimærker, kunne man blandt de 2663 forskellige design finde både Star Wars- og Harry Potter-udgaver.

Den nye særudgave kommer samtidig med, at HBO er i gang med optagelserne til den ottende og sidste sæson af Game of Thrones. Afsnittene ventes at blive vist i 2019.