Brexit-udsættelse er udtryk for kompromis i egne rækker

Lars Løkke Rasmussen siger, at en ordentlig håndtering af brexit skal vise verden, at Europa stadig kan lede.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er tilfreds med resultatet af onsdagens topmøde om udsættelsen af brexit.

Premierminister Theresa May tog sent onsdag aften imod EU-landenes tilbud om en fristforlængelse til 31. oktober - med mulighed for at udtræde før.

- Det er en mellemlang frist, som udtrykker et kompromis i egne rækker, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen om den fleksible forlængelse af fristen for brexit.

Kompromiset er nået mellem lande, der "ikke ville give briterne noget" og så regeringsledere, der - ligesom Løkke selv - var villige til at give Storbritannien op til 12 måneder til at få udtrædelsesaftalen godkendt i Underhuset.

Statsministeren mener videre, at brexit og de ting, der ifølge ham fik briterne til at melde sig ud af EU ved en folkeafstemning, vil blive vigtige temaer ved de kommende europarlaments- og folketingsvalg.

- For det siger jo meget om, hvilke udfordringer EU står med. Hvordan holder vi snuden i sporet? Hvordan sikrer vi, at vi leverer på det, vores befolkninger ønsker af os?, siger Løkke.

Han peger på flere internationale udfordringer blandt andet migrations- og klimakriserne, et mere "selvbevidst Kina" og kontroversielle ledere som Ruslands præsident, Vladimir Putin, der rasler med sablen.

- Der er brug for lederskab. Og det har også været en kerne i diskussionerne i dag, siger han og fortsætter:

- Hvis vi vil vise resten af verden, at det her kontinent fortsat skal spille en stor rolle i verdenssamfundet, så er vi nødt til at demonstrere, at vi kan håndtere sådan en udfordring, som vi står i med brexit, siger Lars Løkke Rasmussen.