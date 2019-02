Brasiliens præsident får sondemad efter indgreb på hospital

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, får mad gennem en sonde, efter han i slutningen af januar fik fjernet sin stomipose.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bolsonaro har været indlagt på et hospital i São Paulo siden 28. januar.

Her fik han fjernet en stomipose, som han har haft, siden han blev stukket med en kniv i maveregionen i september sidste år.

Præsidenten har døjet med "kvalme og opkast" og har fået mad gennem en sonde, men indgrebet er gået godt. Det oplyser hospitalet.

Han forventes at blive udskrevet onsdag eller torsdag, skriver lokale medier.

63-årige Jair Bolsonaro var i gang med at føre valgkamp i byen Juiz de Fora i den sydøstlige del af Brasilien, da han blev stukket med en kniv i maven og fik svære indre skader.

Optagelser fra den nationale tv-station Globo TV viste, at Jair Bolsonaro red på skuldrene af politiske støtter, da han pludselig skreg af smerte.

Ved overfaldet mistede den brasilianske præsidentkandidat meget blod, og han måtte to timer på operationsbordet, før lægerne kunne meddele, at hans tilstand var stabil.

En 40-årig mand, Adelio Bispo de Oliveira, blev kort tid efter anholdt for angrebet . Han forekom at være mentalt forstyrret og har blandt andet forklaret, at han "var sendt på en mission af Gud".

Efter knivoverfaldet diskuterede mange brasilianere på sociale medier, hvorvidt han selv med sin skarpe retorik fremprovokerede angrebet.

Bolsonaro er kendt for at komme med racistiske udtalelser samt at tale nedsættende om kvinder og homoseksuelle. Han er tidligere idømt bøder for at tale nedsættende om disse grupper.

29. oktober vandt Jair Bolsonaro det brasilianske præsidentvalg med 55 procent af stemmerne. Han har blandt andet lovet at sætte hårdt ind over for kriminelle i landet samt at begrænse indvandring.

Desuden har Bolsonaro udtalt sig positivt om det autoritære militærdiktatur, der regerede Brasilien fra 1964 til 1985.