Brasilien vil tillade kommercielt landbrug på indfødtes jord

Et kongresudvalg ønsker at ændre Brasiliens forfatning og tillade landbrug på jord tilhørende urbefolkningen.

Et brasiliansk kongresudvalg har tirsdag godkendt en forfatningsændring, der tillader kommercielt landbrug på jord tilhørende landets oprindelige befolkning.

Det er ellers en praksis, som hidtil har været forbudt.

Forslaget bliver nu sendt videre til behandling i et særligt nedsat udvalg.

Før der kan ske ændringer i Brasiliens forfatning, skal et forslag godkendes af begge kamre i Kongressen.

Ligeledes tirsdag oplyser den brasilianske regering, at den byder al udenlandsk hjælp til at slukke skovbrandene i Amazonas velkommen. Dog på den betingelse, at regeringen selv må bestemme, hvordan pengene skal disponeres.

- Brasiliens suverænitet er ikke til forhandling, siger præsidenttalsmand Rego Barros til journalister.

Han tilføjer, at Brasilien er åben for dialog med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Tidligere tirsdag sagde Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, at Macron må undskylde for sine "fornærmelser" mod ham, før den brasilianske regering vil tage imod international hjælp til bekæmpelse af brande i Amazonas.

Under et topmøde i Frankrig i weekenden nåede G7-landene til enighed om at give mindst 20 millioner euro - omkring 150 millioner kroner - til bekæmpelse af skovbrandene i Amazonas.

Bolsonaro sagde tirsdag, at Macron har kaldt ham en løgner, og han beskyldte Frankrigs præsident for at så tvivl om Brasiliens suverænitet i et opgør om brandkatastrofen i Amazonas-regnskoven.

- Macron må trække nogle af sine udtalelser tilbage. Først derefter kan vi begynde at føre drøftelser, sagde Bolsonaro.

Macron har stillet spørgsmålstegn ved Bolsonaros troværdighed og hans engagement i kampen for regnskoven.