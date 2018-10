Brasiliansk højreprofil står til klar sejr i første valgrunde

Den yderste højrefløjs kandidat til præsidentposten i Brasilien, Jair Bolsonaro, ser ud til at blive en sikker vinder, når vælgerne søndag går til stemmeurnerne ved første valgrunde.

Forspringet til Arbejderpartiets kandidat, Fernando Haddad, er vokset støt i de seneste målinger, og lørdag stod Bolsonaro til opbakning fra 36 procent af vælgerne, mens Haddad stod til 22 procent.

Målingen viser samtidig, at det bliver dødt løb mellem de to, når valget højst sandsynligt skal afgøres ved anden valgrunde sidst i oktober.

Den 63-årige Jair Bolsonaro er tidligere kaptajn i hæren. Han er berygtet for at svine kvinder og homoseksuelle til og for at fremsætte racistiske kommentarer om sorte.

Han er en stor beundrer af det tidligere militærdiktatur fra 1964 til 1985.

Bolsonaros pludselige opstigen bunder i frustration over de traditionelle politikere, det store økonomiske tilbageslag, landet oplever, og den enorme korruption.

Det har også hjulpet ham, at han har lovet at bruge jernnæven over for den kriminalitet, der hærger store dele af Brasilien.

Hans valgkamp fik et løft på en grum baggrund, da han i sidste måned blev stukket med kniv i maven under et valgmøde.

Det har gjort ham ude af stand til at deltage i valgkampsmøder og debatter med sine politiske rivaler.

I en Facebook-video opfordrede han fredag vælgerne til at give ham et flertal, således valget bliver afgjort i første runde. Det kræver mere end 50 procent af stemmerne.

Bolsonaro understregede samtidig, at han vil acceptere valgresultatet, uanset hvordan det ender.

- Vi vil acceptere resultatet uanset hvad. Det er der ingen tvivl om, sagde Bolsonaro, der i sidste uge sagde, at han kun ville acceptere en sejr.

Dermed afviser Bolsonaro, der har opbakning fra en række pensionerede generaler, samtidig rygter om, at han vil iværksætte et militærkup, hvis han taber valget.

Bolsonaros rival Fernando Haddad blev udnævnt som Arbejderpartiets kandidat, efter at en valgdomstol udelukkede den ellers yderst populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva på grund af en korruptionsdom.

Haddad tilbragte sin lørdag ved at føre valgkamp i den nordvestlige stat Bahia, der er Lulas politiske hjerteland.