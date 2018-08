Brand nær Berlin antænder eksplosiver fra Anden Verdenskrig

En voldsom skovbrand på størrelse med 400 fodboldbaner har siden torsdag hærget uden for Berlin i Tyskland.

Sent fredag aften har flere end 600 brandmænd formået at få dele af branden under kontrol. Men slukningsarbejdet forventes at fortsætte i flere dage endnu.

Det oplyser Karl-Heinz Schröter, der er indenrigsminister i delstaten Brandenburg, hvor branden hærger, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Skovbranden har ramt et område, hvor der er mange rester af eksplosiv krigsammunition fra Anden Verdenskrig begravet i jorden.

Og det vanskeliggør slukningsarbejdet betragteligt.

Nogle områder har været for farlige for brandvæsenet at nærme sig på grund af faren for eksplosioner. Derfor er slukningsarbejdet i disse områder udelukkende foregået fra luften med helikoptere.

- Den (ammunitionen, red.) er blevet affyret eller begravet i løbet af de sidste dage i krigen i 1945, så den ikke ville falde i fjendens hænder, siger Raimund Engel, der er brandofficer i Brandenburg.

De lokale myndigheder oplyser, at der allerede har været talrige eksplosioner.

Torsdag medførte skovbranden, at flere end 500 personer fra tre forskellige landsbyer i området måtte evakueres fra deres hjem.

Men allerede fredag kunne de vende tilbage til deres huse, som brandmændene havde formået at redde uden brandskader.

De resterende områder, der fortsat er i brand, er hovedsageligt naturområder.

Branden brød torsdag ud omkring landsbyen Treuenbrietzen, som ligger sydvest for Berlin.

Skovbranden menes at være opstået af naturlige årsager, beretter TV2.

Tyskland har været ramt af en omfattende tørke de seneste måneder. I Brandenburg er der faldet usædvanligt lidt regn, og store naturområder i delstaten er udtørret.