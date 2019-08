Brand i elløbehjul under opladning raserer lejlighed

En lejlighed i den norske by Tønsberg er ubeboelig, efter at der gik ild i et elløbehjul.

Politiet i Norge og brandmyndigheder advarer mod at sætte elløbehjul til opladning indendørs og om natten.

Advarslen kommer, efter at en lejlighed i byen Tønsberg onsdag aften blev raseret af en brand.

- Da vi kom, gik to røgdykkere ind og fik slået branden inde i boligen ned. Alle personer, som kunne været truet af branden, blev evakueret, siger Steinar Holm, chef for brandvæsnet i regionen Vestfold, hvor Tønsberg er hovedbyen.

Brandchefen roser samtidig en beboer for at have lukket døren ind til det rum, hvor det brændte, efter at han havde opdaget, at elløbehjulet stod i flammer. Det forhindrede branden i at brede sig til en række andre boliger.

Brandvæsnet benytter hændelsen til at minde om de farer, der kan knytte sig til opladelige løbehjul.

Det kan være svært at slukke brande, der opstår i kraftige litiumbatterier, og derfor anbefaler brandmyndighederne, at opladning ikke sker indendørs, at en person altid er til stede, når batterierne skal tankes op, og at de ikke oplades om natten.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB er lejligheden i Tønsberg så medtaget af flammer, at den er "ubeboelig".