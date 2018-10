Bosnien vælger ledere for splittet nation

Bosnien vælger søndag politiske ledere for den forarmede og stærkt splittede nation, som stadig er stærkt præget af nationalisme og mindelser om den blodige krig i 1990'erne.

Balkanstaten er stadig et etnisk kludetæppe med klart opdelte enklaver for bosniske muslimer, serbere og kroater.

Mange vælgere har forud for søndagens præsident- og parlamentsvalg gjort det klart, at de har mistet troen på den politiske klasse, som bliver beskyldt for at udbrede frygt og splittelse for selv at kunne forblive ved magten.

- Jeg frygter, at nationalisterne vil vinde igen. Intet vil ændre sig, siger den 45-årige Armin Bukaric, som er forretningsmand i Sarajevo.

Det komplekse politiske system i Bosnien er et levn fra krigen i årene 1992-95.

Her blev omkring 100.000 dræbt, og millioner blev fordrevet. Krigen ødelagde også økonomien og infrastrukturen.

Et kvart århundrede efter krigen er det stadig en fredsaftale fra dengang, som er grundlaget for opdelingen af staten i to halvdele.

Den ene halvdel er domineret af de bosniske serbere, mens den anden domineres af muslimer og kroater.

De to magtcentre, der kun er forbundet af en svag national regering, kæmper mod hinanden, hvilket har medført politisk og økonomisk stagnation.

Del og hersk-princippet gælder også for præsidentembedet, som går på skift mellem et serbisk, et kroatisk og et muslimsk medlem af regeringen.

En ledende kandidat til den serbiske præsidentplads er Milorad Dodik, som er en prorussisk nationalist.

Han taler jævnligt om at holde en folkeafstemning om en total løsrivelse blandt de bosniske serbere.

Dodik har regeret den serbiskledede Republika Srpska siden 2006. Han sætter sjældent sine ben i Sarajevo, som han omtaler som "udenlandsk territorium."

Dodik ventes ved valget at blive bekræftet i sin politik. Men måske vil han som noget nyt indgå en form for partnerskab med kroaten Dragan Covic, som også ønsker at skabe større barrierer til de bosniske muslimer.

Covics højreorienterede parti HDZ ønsker at skabe en region, hvor der kun er kroater.

Den dybe politiske splittelse har skabt udbredt apati over for politik hos Bosniens godt 3,5 millioner indbyggere. Mange unge kan kun forestille sig en fremtid i udlandet.

Ifølge Transparency International er korruption et "alvorligt problem" på "alle planer" i det politiske system.

Valglokalerne lukkes klokken 19.00, og de første valgresultater ventes omkring midnat.