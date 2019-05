Boris Johnson skal blandt andet have misinformeret om, hvad det kostede briterne at være en del af EU.

Den britiske politiker Boris Johnson kan blive retsforfulgt for muligvis at have misinformeret offentligheden under brexit-valgkampen i 2016.

En britisk en dommer har tirsdag afgjort, at Boris Johnson skal møde op til et indledende retsmøde om sagen, skriver Sky.

Boris Johnson beskyldes blandt andet for at have løjet, da han sagde, at Storbritannien hver uge sender 350 millioner pund til EU.

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson er en af favoritterne til at blive Storbritanniens næste premierminister, efter at Theresa May for nylig meddelte sin afgang.