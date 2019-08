Boris Johnson beder Trump om at sænke handelsbarrierer

Den britiske premierminister, Boris Johnson, tilskynder USA's præsident, Donald Trump, til at sænke handelsbarriererne mellem de to markeder.

I en telefonsamtale fredag talte Johnson med Trump forud for weekendens G7-topmøde i Frankrig, hvor Storbritannien og USA forventes at diskutere en fremtidig handelsaftale, der skal træde i kraft, når briterne træder ud af EU 31. oktober.

Her sagde Johnson, at han ønsker, at USA åbner for, at britiske virksomheder lettere kan tilgå det amerikanske marked.

Premierministeren nævnte en lang liste af britiske varer fra biler til blomkål, hvorpå han mener, at der er restriktioner og told.

- Der er betragtelige barrierer i USA for britiske virksomheder, der ikke er til at forstå, sagde Johnson til journalister om bord på et fly på vej til G7-topmødet.

- Der er en stor mulighed for Storbritannien, men vi må forstå, at det ikke bliver en let proces.

Fortalere for brexit, herunder Johnson selv, har hyldet muligheden for at lave en ny handelsaftale med USA som en af de største fordele ved at forlade EU.

Trump og Johnson skal ifølge planen mødes søndag morgen.

Boris Johnson har også planlagt at tale brexit med de europæiske ledere ved G7-topmødet.

Theresa May, der for nylig trådte tilbage som premierminister, indgik en aftale med EU om en betaling på 39 milliarder pund i forbindelse med skilsmissen.

Ifølge den britiske avis Mail on Sunday planlægger Johnson at sige til lederne, at han vil tilbageholde 30 af de 39 milliarder britiske pund, svarende til 246 milliarder kroner, hvis ikke EU vil genforhandle en brexitaftale med Storbritannien.

Ifølge avisen har nogle advokater konkluderet, at Storbritannien kun skal betale ni milliarder pund i stedet for de 39 milliarder pund, hvis briterne træder ud af EU uden en aftale 31. oktober.

Det skyldes, at der ikke vil være nogen udgifter i forbindelse med en overgangsperiode.

Boris Johnson har ikke kommenteret avisens oplysninger.

I juni udtalte Trump, at den britiske regering burde nægte at betale regningen for brexit, hvis ikke EU's stats- og regeringschefer ville gå med til nye forhandlinger om en brexitaftale.