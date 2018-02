Børserne i Asien er hårdt ramt efter Dow Jones-nedtur i USA

Mandagens store kursfald på de amerikanske aktiemarkeder har tirsdag spredt sig til Asien.

I Japan lå det toneangivende indeks, Nikkei 225, på et tidspunkt over syv procent lavere. Siden rettede det sig og lukkede med et minus på 4,7 procent.

- Investorerne sælger ud efter de store fald fredag og mandag på Wall Street, siger Toshihiko Matsuno, analytiker fra SMBC Nikko Securities, til nyhedsbureauet AFP.

I Japan forsøger regeringen at nedtone udviklingen på børsen. Økonomiminister Toshimitsu Motegi oplyser ifølge AP, at han følger markedsbevægelserne tæt, men understreger, at økonomien er stabil og på vej frem.

Handlen med futures tyder på, at de amerikanske investorer skal forberede sig på endnu en dag med flere sælgere end købere. Dow Jones-futuren ligger fire procent lavere, og det peger i retning af en svag åbning.

I USA lukkede Dow Jones-indekset mandag med et fald på 4,6 procent. Det er det største fald på én dag i mere end seks år. Fredag mistede indekset næsten tre procent i værdi.

Analytikere peger på to årsager til, at kurserne falder.

For det første er det amerikanske aktiemarked gået fra den ene rekord til den anden det seneste år, og derfor kan det ses som en modreaktion, hvor investorerne høster deres gevinster.

Makroøkonomisk kan kursfaldene skyldes nervøsitet for, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at reagere på stigende inflation ved at sætte renterne hurtigere op, end finansmarkederne har kalkuleret med.

Frygten fik næring fredag, da nye tal viste en stigning i de amerikanske gennemsnitslønninger på 2,9 procent.

Det var væsentligt højere end forventet og samtidig de højeste lønstigninger siden juni 2009.

I Europa havde aktiemarkederne også en dag til glemmebogen mandag. I Tyskland for eksempel ramte DAX-indekset det laveste niveau i fire måneder.