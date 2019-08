Blodig weekend koster 31 personer livet i mexicansk grænseby

En af verdens mest voldelige byer i verden, mexicanske Tijuana, oplevede i den forgange weekend to særligt blodige døgn.

I alt 31 drab blev således meldt til politiet i den mexicanske grænseby.

Myndighederne har dermed registreret 1331 drab i byen i løbet af 2019.

Blandt hændelserne i weekenden var et angreb mod en fest i et hus i byen. Her blev fem personer - tre kvinder og to mænd - dræbt sent om aftenen, da der fra en stor, hvid bil blev affyret skud fra en halvautomatisk riffel

Episoden udspillede sig blot en enkelt gade fra grænsen til USA.

Kort tid efter skyderiet meddelte politiet, at der havde været fire næsten helt samtidige angreb i en af Tijuanas bydele. Fire personer blev dræbt.

Det er opgør om salg af narko på gaden og sammenstød mellem mexicanske karteller, der er medvirkende til den omfattende vold i området. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.