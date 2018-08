Politiet udelukker ikke terror ved Londons parlament

Mand er anholdt efter i bil at have påkørt flere personer og braget ind i afspærring ved Westminster.

Politiet kan ikke sige, om det var en terrorhandling eller ej, da en mand formentlig i 30'erne eller begyndelsen af 40'erne tirsdag morgen bragede gennem en sikkerhedsbarriere ved det britiske parlament i London.

- Mens vi holder alle muligheder åbne, så er Londons antiterrorenhed i gang med en undersøgelse af optrinet ved Westminster, skriver politiet på Twitter.

Bilen var en sølvfarvet personbil, der blev hængende i den bom, som den påkørte.

Chaufføren blev meget kort efter anholdt og ført væk.

Et antal fodgængere blev påkørt og kvæstet, lød de første meldinger. Ingen af skaderne er livstruende ifølge politiet.

Londons ambulancetjeneste skriver på Twitter, at det har behandlet to personer på stedet, men ingen af dem er kommet alvorligt til skade.

Mindst en cyklist er blandt de ramte. Amatøroptagelser viser en række motionscyklister, der har lagt deres cykler og sat sig ind på fortovet. Ude på gaden ligger en cyklist, der tilsyneladende er ved at blive tilset af en paramediciner.

Et øjenvidne siger til BBC, at det så ud som om, at bilen med vilje blev kørt med stor fart ind i afspærringen.

Politiet nåede frem "inden for få sekunder", efter at den sølvfarvede bil stødte ind i afspærringen.

Der er ingen meldinger om, at det var et terrorforsøg. Men stærkt bevæbnet politi er så talstærkt til stede ved parlamentet i Westminster og tager forholdsregler, som om det var.

Folk er blevet evakueret fra området. Normalt er gaderne ved parlamentet pakket med mennesker på dette tidspunkt af morgenen.

Det rapporteres, at sikkerheden omkring Downing Street 10, premierminister Theresa Mays embedsbolig, er blevet skærpet efter hændelsen ved parlamentet.

Reuters skriver, at undergrundsstationen ved Westminster er blevet lukket.

22. marts sidste år kørte den 52-årig britisk statsborger Khalid Masood ind i fodgængere på Westminster Bridge, inden han fortsatte mod parlamentet og kørte ind i en afspærring.

Her lykkedes det ham at dræbte en betjent med knivstik, inden han blev skudt og dræbt af politiet.

I alt mistede fem livet på Westminster Bridge, mens over 50 blev såret.