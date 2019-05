Bendtsens motorcykeldagbog: Jødehad og propaganda lever stadig

EU-valget 26. maj nærmer sig, og Bendt Bendtsen er nået til Warszawa, hvor man blandt andet ser Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, afbilledet ved siden af et billede af Hitler på nationalt polsk tv. Propaganda som i kommunisttiden, konkluderer Bendtsen. Læs uddrag af motorcykeldagbogen her og få hele historien på netudgaven af din lokale avis.

Dag 19 og 20. onsdag 1. maj og torsdag 2. maj.

Nagykanizsa - Budapest.

Godt middag kørte vi ind i Budapest. Via en dansk studerende havde jeg fået kontakt til Victoria, en indfødt ungarer, som havde to job og samtidig læste sin fjerde kandidatgrad på et af byens universiteter. Victoria havde læst dansk og arbejdede på et bureau, som underviste ungarske og bulgarske læger i dansk, så de blev dygtige nok til at rejse til Danmark.

Det var selvfølgelig lønnen, der trak, men ikke kun den, da mange læger i Ungarn må arbejde op til 60 timer om ugen. Hun var træt af Victor Orban som hun beskyldte for korruption og valgfusk. Mange unge vendte sig imod ham, ikke mindst de veluddannede, da hans ekstreme nationalisme var gået for langt. Han var også afhængig af det yderste højre, Jobbik, som blandt andet ønskede oplyst, hvor mange jøder eller ungarere med jødiske rødder, som var parlamentsmedlemmer.

Alle mindretal, uagtet om det var homoseksuelle, jøder, romaer eller andre blev klemt under Orban. Medier med kritiske journalister blev lukket, og han satte sig på dommerstanden. Retssikkerheden er langt væk. Det er én årsager til, at mange unge rejser til udlandet. Mange unge har svært ved at tro på fremtiden i Ungarn, hvilket også er årsag til, at fødselsraten er lav i Ungarn. (1,3 barn pr kvinde). Ungarerne bliver færre, ikke mindst fordi mange rejser. Nu ville Orban til at belønne dem som fik op til fire børn med store tilskud, det skulle dog ikke gælde romaer.

Min refleksion på mødet med Victoria er, at hun er en begavet og veluddannet kvinde, som egentlig er glad for sit fædreland, men går og vurderer, om hun skal rejse til udlandet. Hun har totalt mistet troen på Victor Orban og en fremtid i Ungarn, og oppositionen er nærmest ikke-eksisterende. Når hun engang skulle have børn, skulle de ikke vokse op i Ungarn. I aften skulle hun hjem og arbejde videre med at oversætte Jussi Adler Olsens seneste krimi til ungarsk.

Dag 22, lørdag 4. maj

Brno - Ostrava (Tjekkiet) - Auschwitz/Birkenau (Polen) - Czestochowa.

Det var en forstemmende oplevelse at gå gennem porten med "Arbeit macht frei" og genhøre fortællingen om de rædsler, som er foregået i denne lejr. 1,1 million mennesker blev udryddet i Auschwich Birkenau under anden verdenskrig. De blev fortrinsvis gasset ihjel - kvinder, børn, piger, drenge og mænd. Hovedparten var jøder. Det var her, nazisterne gennemførte medicinske forsøg på mennesker, inden de slog dem ihjel, så de kunne obducere for at se resultaterne. Det var en trist oplevelse at gå gennem denne lejr og museum, hvor børnesko, herresko, damesko lå i bjerge, og hår fra 40.000 kvinder blev fundet ved lejrens befrielse. Det var hår, som skulle bruges i den tyske tekstilindustri til den tyske hær.

Det er ikke mere end 75 år siden, og det forekommer ufatteligt, at mennesker for så kort tid siden kunne behandle medmennesker sådan. Det er lige her, EU- og Nato-samarbejdet har sin ret - og vores pligt. Det må aldrig ske igen, men spørgsmålet, som trænger sig på, er, om vi overhovedet har lært noget. I Ungarn har de ultranationale, Jobbik, deres egen motorcykelklub, hvor de bruger udtrykket "Giv dem gas". Det kan så misforstås på 17 måder. Hvorfor ønsker Jobbik i Ungarn tal for antallet af jøder i det nationale parlament?

Jo - forbandet være Jobbik og deres medløbere. Men ingen tvivl om, at anti-semitismen, den lever stadig. Ultranationale bevægelser går deres sejrsgang flere steder i Europa. Og vi må koldt og kontant konstatere, at det ikke er bevægelser, som giver fem flade øre for hverken EU eller det europæiske samarbejde. Det ER først mig selv, så mig selv og så mig selv!

Dag 23, søndag 5. maj

Czestochowa - Warszawa.

I Warszawa faldt jeg i snak med Maciej, 32 år og bankmand. Han blev nysgerrig med hensyn til skiltet på mc'en med "EU-Explorer". Det var anledningen til, at vi kom til at tale EU. Jeg sponserede en kop kaffe på en nærliggende café. Jeg fandt anledning til at fortælle, at når jeg så tingene fra min stol i Bruxelles, var Polen ikke den positive samarbejdspartner, landet havde været. At Polen var på vej i den gale retning med det ledende parti, PIS, hvor man begrænser ytringsfriheden ved at jagte medier, som ikke lige holder regeringens linje, ligesom de offentlige medier er blevet talerør for Kaczynski og PIS. Også fyringen af dommere, og nye dommere, som er mere på regeringens politiske linje, er mere end skidt.

Maciej trak på skuldrene og mente, at sagen fra EU var ingenting. Han var enig i, at medierne skulle være uafhængige, men forholdt sig ikke til PIS og partiets ageren som regering på dette område, hvor public service er blevet til national service. Han var ligeledes enig i, at den lovgivende, dømmende og udøvende magt skulle holdes adskilt. Men han påpegede, at forfatningsdomstolen hindrede regeringen i at regere! Det ville svare til, at regeringen i Danmark ikke kunnne regere, hvis domstolene i Danmark konkluderede, at et nyt lovforslag knægtede grundloven ...

Måske er det et nyt demokrati, som agerer på denne måde? Til sidst kom der endelig noget, hvor man måske kan give manden ret. Han mente ikke, Polen og de østeuropæiske lande blev ordentligt hørt i Bruxelles. Specielt kørte Tyskland og Frankrig bare fremad, når de var enige, uden at høre på Østlandene. Det er en pointe, som jeg mener, man burde i det mindste give en tanke. Hvis den holdning breder sig, får Europa ikke nemmere ved at arbejde sammen. Han nævnte specielt migrationsområdet som en sag, hvor Vesteuropa ikke havde lyttet til landene fra øst.

Morgendagen har jeg afsat til et møde på den danske ambassade og et møde med virksomhederne Velux, Danfoss og Ørsted, som er store i Polen. Det er altid rart lige at høre danske virksomheder, hvordan de opfatter livet i det land, hvor de driver virksomhed.

Dag 24, mandag 6. maj 2019.

Warszawa - Augustova

Under morgenmaden på hotellet mødte jeg min kollega Jan Olbrycht som er fra grænseområdet ved Tjekkiet. Han skulle til budgetmøde i parlamentet her i Warszawa. Han var oprørt over PIS og Kaczynski denne morgen. Han sad med den liberale Gazeta Wyborcza, hvor han fremviste forsiden, som havde fokuseret på den nationale tv-station TVP, hvor Donald Tusk - EU's formand for nationalstaterne og tidligere polsk leder - af den nationale tv-station efter en tale på universitetet blev hængt ud som tyskervenlig, samtidig med han blev sammenlignet med Hitler og Stalin. Hitler var afbilledet ved siden af Tusk.

På nationalt tv fortsatte man med at sige, at polakkerne ikke ønsker Tusk tilbage i en præsidentvalgkamp. Det er simpelthen propaganda i bedste stil som i kommunisttiden! I landområderne har folk ikke andre medier end disse statsstyrede medier, og det påvirker vælgerne. Ikke nok med at PIS og Kaczynski styrer den skrevne og den elektroniske presse, de har sat sig på redaktionerne, og de, der ikke skriver det, regeringen ønsker, bliver fjernet. Et andet eksempel er regeringens propagandafinansierede magasin Gazeta Polska, der ikke for længe siden havde et billede af Tusk iført SS-uniform.

Nu er der snart valg i Polen, så PIS har besluttet, at alle forældre med børn nu skal have 130 euro (975,- kr.) hver måned pr barn. Og Kaczynski har meddelt at alle pensionister får et ekstra pensionstillæg på 250 euro fra ham, her lige før valget. Måske primitivt, som Olbrycht sagde, men det virker. Når mindstelønnen er 4000 kroner om måneden, er det ikke svært at købe sig nogle vælgere. Oven i hatten har man nedsat pensionsalderen med fem år for kvinder og to for mænd, samtidig med at landet mangler hænder. Stakkels finansminister!

Den politiske linje, som PIS og Kaczynski har valgt på presseområdet, er nøjagtig samme tilgang som Orban har i Ungarn. Ikke så sært, de holder af hinanden. Det er simpelthen Putin-metoden. Når de styrer pressen, styrer de folket.