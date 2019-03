Premierminister Theresa Mays brexitaftale vil sandsynligvis ikke komme til afstemning i parlamentet i denne uge. Der vil heller ikke blive nogen kortvarig udsættelse af brexit.

Det siger den britiske brexitminister, Steve Barclay, til nyhedsbureauet Reuters. Udtalelsen kommer, efter formanden for det britiske parlament har afgjort, at Mays aftalte kun kan komme til afstemning igen, hvis den er væsentligt ændret.

- Dette er en tid med krise for vort land, fastslår Barclay.

Formanden for det britiske parlament, John Bercow, sagde mandag, at premierministeren ikke lovligt igen kan indsende det grundlæggende samme forslag til en aftale til Underhuset.

Mays brexitaftale er to gange stemt ned af parlamentet med stort flertal. Efter to og et halvt år med forhandlinger med EU er der fortsat stor usikkerhed omkring brexit.

Barclay siger, at der en tiltagende risiko for, at Storbritannien ikke kommer til at træde ud af EU efter folkeafstemningen i 2016. Og at parlamentarikerne må finde sammen om, hvordan man kommer videre.

- Det er enten en aftale, ingen aftale eller intet brexit, siger Barclay.

- Hvor lang tid en udsættelse af brexit skal være, må vi diskutere med EU, pointerer han.

Barclay og andre talsmænd for regeringen giver udtryk for, at Mays ministre trods udmeldingen fra parlamentsformanden stadig håber på at få gennemført en tredje afstemning om Mays brexitaftale.

Vi har hele tiden sagt, at vi ikke ville forsøge at få gennemført en tredje afstemning, medmindre vi kunne ændre holdningen blandt parlamentets medlemmer, siger Barclay,

May skal torsdag deltage i et EU-topmøde i Bruxelles, hvor hun vil bede om en udsættelse af briternes udtrædende, som står til at finde sted i næste uge - fredag den 29. marts.

En diplomat siger til Reuters, at det nu ser ud til, at der først kan skabes klarhed over det videre forløb efter EU-topmødet.