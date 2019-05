Barack Obama får sin egen boulevard i Los Angeles

Navngivningen af Obama Boulevard blev vedtaget af et enigt byråd i august sidste år.

Fremover kan lokale, såvel som turister, i Los Angeles slentre ned ad Obama Boulevard i hjertet af storbyen.

Lørdag har byrådet i Los Angeles omdøbt knap seks kilometer af Rodeo Road mellem Mid City og Culver City til "Obama Boulevard".

De nye vejskilte blev afsløret sidst på eftermiddagen lørdag lokal tid under en ceremoni og en dagslang festival, hvor en stor folkemængde er mødt op.

Den tidligere præsidents boulevard kommer til at krydse andre markante personers veje.

Vejen kommer til at krydse Martin Luther King Jr. Boulevard og tilslutter sig præsidentvejkredsen, der omfatter Washington, Adams og Jefferson Boulevarder.

Rodeo Road må ikke forveksles med den verdens kendte Rodeo Drive, hvor store Hollywood-skuespillere bor.

Rådets formand, Herb Wesson, begrundede beslutningen som værende en hyldest til USA's 44. præsident.

- Vi viser, hvad Obama har betydet for vores by og den sydlige del af Los Angeles som vores nations første sorte præsident, siger Herb Wesson i en pressemeddelelse.

- For ethvert barn, der kører ned ad denne gade og ser præsidentens navn, vil det minde det om, at intet mål er uopnåelig, og ingen drøm er for stor, siger Herb Wesson videre.

Obama Boulevard er ikke det første i staten Californien, der får navn efter den tidligere præsident. Her er flere skoler opkaldt efter Barack Obama.

Andre vejnavne i staten har fundet inspiration hos Obama. En kystvej er døbt Obama Vej, mens det også er muligt at køre på Præsident Barack Obama Highway.

Også i Europa er en vej blevet opkaldt efter den 44. præsident. I Valencia i Spanien har en vej siden 2008 haft navnet "Avinguda Barack Obama".