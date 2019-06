Bahrain hjemkalder ambassadør i Irak efter protestaktion

Bahrains flag blev fjernet og erstattet med et palæstinensisk banner, da over 200 demonstranter torsdag aften brød ind på et område ved Bahrains ambassade i Irak.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer.

I protest mod en USA-ledet konference i Bahrain, der skal sikre en fredsaftale mellem Israel og Palæstina, satte demonstranterne ild til flere israelske flag og viftede i stedet med de irakiske og palæstinensiske flag.

Optøjerne varede en time, og ingen kom til skade. Det oplyser det lokale politi i Bagdad. Politiet måtte dog affyre flere varselsskud op i luften for at få menneskemængden til at fjerne sig fra området.

Tidligere på dagen var Bahrains diplomater på ambassaden blevet evakueret efter at have modtaget trusler. Det oplyser en anonym politimand til nyhedsbureauet AP.

Optøjerne har fået Bahrain til at hjemkalde landets ambassadør. Landet fordømmer samtidig "angrebet", oplyses det natten til fredag dansk tid.