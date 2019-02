Den amerikanske instruktør Peter Farrelly (på billedet) kunne glæde sig over, at filmen "Green Book" fik prisen for bedste film ved den 91. oscaruddeling. Filmen blev også kåret til at have det bedste originale manuskript. Den handler om racerelationer i 1960'ernes USA og en sort pianist, Don Shirley, der skal eskorteres på en turné.