Onsdag formiddag lokal tid blev de første to ofre for fredagens moskéangreb i Christchurch lagt til hvile på kirkegården Memorial Park i byen.

44-årige Khalid Mustafa og hans 15-årige søn, Hamza Mustafa, blev begge dræbt i det blodige angreb.

De kom til New Zealand som flygtninge fra Syrien for et halvt år siden i håbet om et bedre liv.

