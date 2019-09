BILLEDSERIE: 25-års jubilæum for fortsat populære Venner

Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Skuespilleren Maggie Wheeler har været på besøg ved den midlertidige udstilling. I serien portrætterer hun Janice, der i en periode er sammen med Chandler og særligt kendes for sit hysteriske grin og udbruddet "Oh. My. God!". Skuespilleren siger, at hun er imponeret over udstillingen. - Jeg tror, at folk kommer til at flippe helt ud, og jeg tror, de kommer til at have det så sjovt, at det bliver svært at få dem til at forlade stedet igen, siger hun ifølge AP.