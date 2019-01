Ayatollah kalder embedsmænd i USA førsteklasses idioter

Ayatollah citerer unavngiven amerikanske politiker for, at Irans præstestyre er tæt på sammenbrud

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, var onsdag usædvanligt ligefrem i sin sprogbrug om USA.

- Nogle medlemmer af den amerikanske administration foregiver, at de er vanvittige. Selvfølgelig er jeg ikke enig, men de er førsteklasses idioter, sagde ayatollahen i en tale i Teheran.

Udtalelsen, der blev citeret på ayatollahens officielle Twitterprofil, blev fremsat på et tidspunkt, hvor den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er på diplomatisk rundrejse i Mellemøsten.

Ayatollahen latterliggjorde også, at medlemmer af USA's regering har forudsagt Den Islamiske Republiks sammenbrud.

- For et stykke tid siden var der en amerikanske politiker, som mødtes med terrorister og rå bøller, som udtrykte håb om, at han kommer til at fejre jul i Teheran, hedder det på et tweet fra Khamenei med tilføjelsen:

- Det er nu nogle dage siden, at det var jul. Det viser, hvor gode amerikanerne er til at regne.

Det står ikke klart, hvem Khamenei henviser til i udtalelsen, men medlemmer af præsident Donald Trumps administration har opfordret til regimeskifte i Teheran og forudsagt, at et sådant vil komme snart.

Dette gælder blandt andre den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, som ofte taler for samlinger af eksiliranere fra oppositionsgruppen Folkets Mujahedin (MEK), som styret i Teheran opfatter som en terrorgruppe.

- Inden 2019 kommer vi til at fejre jul i Teheran, sagde Bolton ved et MEK-møde i Paris i juli 2017.

EU's medlemslande har netop vedtaget sanktioner mod Iran efter anklager om attentatplaner i Danmark og Frankrig sidste år.

EU har besluttet at sætte det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed på EU's terrorliste. Desuden er to personer føjet til en eksisterende terrorliste.