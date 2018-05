Avisen Danmark i et højspændt Israel: Vredens og jubelens dage i Jerusalem

140.000 mennesker marcherede igennem den gamle by i Jerusalem for at fejre sejren i 1967 krigen, hvor det israelske militær generobrede den østlige del af Jerusalem.

Det jødiske Israel fejrer Jerusalem som deres evige hovedstad, mens de palæstinensiske områder eksploderer i vold og ødelæggelse. Avisen Danmarks Frederik Tilitz og Ólafur Steinar Gestsson rapporterer fra et Israel i en højspændt tid.

Jerusalem: Bølger i det blå og hvide menneskehav skyller ind gennem det arabiske kvarter i Jerusalems gamle bydel. De hovedsageligt unge mænd i første bølge skråler som arrige fodboldfans, men det er ikke fodboldhymner, men religiøse sange, de synger, mens de arm i arm trænger ind gennem byen. Optoget er en del af jødernes fejring af genforening af Jerusalem - også kendt som Jerusalem Day. Det er en vigtig dag for israelerne, og i år er den endnu mere betydningsfuld på grund af den amerikanske ambassades flytning fra Tel Aviv til Jerusalem. - Jerusalem er hovedstaden af Israel. Det er en vittighed at sige andet. Alle vores institutioner ligger her, og blot fordi nogle ambassader ligger i Tel Aviv, gør det ikke byen til noget specielt, råber Boaz Cohen, der i en T-shirt med grædemuren på ryggen og iført en blå-hvid kalot er på vej med sine venner fra militæret ned gennem Via Dolorosa - vejen som Jesus betrådte på vej mod korsfæstelsen. Enkelte unge mænd chikanerer de arabiske butiksejere, men i dag er hovedparten af butikkerne lukket tidligt af frygt for de jødiske patrioter eller af tvang fra det israelske politi. - Selvfølgelig har vi det elendigt. De tager vores land, hvad regner I med? Alt her er lukket på grund af de mennesker, siger Jimmi Hamed'an, der arbejder på Via Dolorosa i den gamle bydel og netop har fået et flag med Davidsstjernen provokerende svunget i hovedet. Tidligere år har marchen udviklet sig til håndgemæng og stenkast mellem de marcherende jøder og palæstinensere, men i dag er tumulten begrænset. Op mod 140.000 strømmer ind i den gamle by med kurs mod Grædemuren.

De slår os ihjel hver eneste dag og vil blive ved med det, indtil vi kan vende tilbage til vores land og blive fri for besættelsen. Kamal Izad, beboer i Jerusalem

Selvtillid i orden Det er nogle intense dage i Jerusalem - dage der om noget har fået israelerne til at skyde brystet frem og styrket den nationalistiske højrefløj i landet. Først afblæste amerikanerne Iran-aftalen - et ønske, der længe har været blandt hardlinerne i den israelske regering, da de ser Iran som den store trussel mod den jødiske stats fortsatte overlevelse. Derefter gav det israelske forsvar iranerne tæsk ved Golanhøjderne i et veltilrettelagt missilangreb, ikke et eneste iransk missil ramte den anden vej ind i Israel. Så vandt Israel Eurovision Song Contest med sangen "Toy" af sangerinden Nutta, der fik Tel Aviv og Jerusalem til at eksplodere i fest og farver. Og dagen efter fejredes Jerusalem Day - 51-året for generobringen af Østjerusalem fra Jordan under seks-dages-krigen i 1967. Grunden til at hobevis af mennesker var på march gennem byen. Alt sammen opvarmning til den amerikanske ambassadeflytning.

Én Trump til stede Sikkerheden i Jerusalem er blevet styrket forud for disse intense dage i Jerusalem, for der må for alt i verden ikke komme skår i glæden, når ambassaden åbner i Jerusalem. På vejene i ambassadekvarteret er der mellem lygtepælene ophængt både Davidsstjerner og Stars and Stripes. Mens præsidenten selv har meldt afbud, kører datteren Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner op til indvielsen, hvor op mod 800 prominente gæster er forsamlet til skåltaler og lykønskninger. Ude foran afspærringerne er en gruppe tilhængere forsamlet - en enkelt med Trump afbilledet på kalotten. Yanki Farber har taget fri fra arbejde i dagens anledning for at stå og svaje med både det amerikanske og israelske flag. - Det er én gang i løbet af livet, man oplever sådan en begivenhed. Ambassader burde ligge i hovedstaden, siger han og fortsætter: - Vi håber, at flere lande vil flytte deres ambassader til Jerusalem. Især de lande, der var ansvarlige for holocaust. De burde ikke have lov til fortælle Israel, hvad vi bør gøre. Deres land er fyldt af jøders blod.

Palæstinensisk blod I udkanten af det nordlige Jerusalem ved grænseovergangen Qalandiya er stemningen mindre festlig. Her rejser store sorte røgskyer sig op og giver dække for de unge knægte, der kommer løbende mod de brændende barrikader med slynger og sten i hænderne. En stenregn falder over de israelske soldater, der svarer igen med tåregasgranater og gummikugler. Tåregassen river i øjnene og brænder i halsen, mens der spurtes væk fra den hvide tåge. Ved Jerusalems nordlige grænseovergang til Vestbredden er der udbrudt kampe mellem unge drenge med partisaner-tørklæder og israelsk militær. Malik Sharda er 20 år og er en af de demonstrerende unge. Han er dagen før blevet skudt i benet af en gummikugle og kan kun beskue optøjerne på afstand fra forkøleren af en bil. - Fuck Israel, råber han. Børn ned til syv år kan fremvise sår efter israelske gummikugler.

Landet brænder Ambulancer med røde halvmåner på siden fragter de sårede drenge væk fra frontlinjen, mens ambulanceførerne ser trætte ud efter udsyn til endnu en dag med vold og kamp. Kamal Izad bor i den del af Jerusalem, der befinder sig uden for den israelske sikkerhedsmur og kun et stenkast fra urolighederne. - De slår os ihjel hver eneste dag og vil blive ved med det, indtil vi kan vende tilbage til vores land og blive fri for besættelsen, siger Kamal Izad, mens han kigger mod de turbulente scener længere nede ad vejen. - Måske kommer jeg ikke til at opleve en ende på besættelsen, men forhåbentlig gør mine børnebørn, siger han. Mens de unge drenge kaster med sten ved grænseovergangen til Jerusalem, er der blusset andre demonstrationer op på hele Vestbredden. Der er bål i gaderne i Ramallah, Hebron, Nablus og Bethlehem. Men den største demonstration finder dog sted i ved Gaza-striben i den sydvestlige del af Israel. Her har demonstranter i seks uger krævet deres ret til at vende tilbage til deres oprindelige land. Mens de røde bånd ved ambassaden bliver klippet over, er 400.000 beboere i Gaza troppet op ved de israelske sikkerhedshegn. Op mod 60 mister livet, og over 1000 bliver såret på dagen.