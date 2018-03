Avisen Danmark i Zimbabwe efter Mugabe: Håbet er som en flamme i vinden

Det er valgår i Zimbabwe. Robert Mugabes politistat er fortid, og selv om frygten stadig har tag i befolkningen, spirer drømmen om en fremtid med frihed, demokrati og en vej ud af håbløsheden. Men kan befolkningen tillade sig at drømme, eller bliver ét brutalt styre blot erstattet af et nyt?

Det lille stykke papir er ikke bare et stykke papir. Det betyder nemlig, at Sarah er registreret som vælger i Zimbabwe. Hun må stemme.

Zimbabwe: Sarah Kachingewes mørke pupiller gennemborer alt. Hun har ellers svært ved at holde øjenkontakt, men lige nu kigger hun op med et stålfast blik. Der er noget, hun vil understrege. Hun holder et lille stykke papir frem og sætter sig helt ud på kanten af den stol, hun sidder på.

Jeg er lykkelig over, at jeg må stemme. Men der er ikke frihed endnu. Selv om den gamle præsident er væk, sidder frygten stadig dybt i os. Så det er farligt at håbe.

1. Det er det første valg siden landets præsident gennem 37 år, Robert Mugabe, i november blev sat af ved et militærkup.2. I Zimbabwe skal man registrere sig som vælger. Det er en proces, der bliver styret med hård hånd af staten. 3. Det store parti i landet er præsident- og statspartiet ZANU-PF. Eneste reelle oppositionsparti er MDC-T. Der er i alt omkring 60 partier, der stiller op. 4. Omkring halvdelen af Zimbabwes befolkning er bange for at sige, hvem de stemmer på. 5. Ifølge Folkekirkens Nødhjælp er valget frit på selve valgdagen. Men i tiden op til valget opleves der massive skræmmekampagner.

- Lige nu er landet i en overgangsfase. Der er valg til sommer, så lige nu handler det om at holde facaden. Men staten er stadig i fuld kontrol, som den var det under Mugabe. Hele landet er stadig styret af frygten for staten. Det folder sig bare ikke ud på samme måde som tidligere, siger han.

Udadtil er der da også sket visse forandringer. Ifølge Mads Schack Lindegaard, der er Folkekirkens Nødhjælps landechef i Zimbabwe, forsøger den nye præsident i hvert fald at ændre landets image for at skabe bedre økonomiske forhold. Under overfladen er der dog ikke sket den store forandring.

Demokrati er krævende

Solen bager på et tegltag i forstadsbyen Mufakose og lige under det spirer et demokratisk frø. Der er borgermøde for første gang i mange år. De fleste er kommet for at konfrontere deres lokale embedsmænd med manglen på rent vand og et kloaksystem, der er gået i stykker.

Men lige nu er Precious Shumba ved at opildne de fremmødte borgere. Han er stifter af Harare Residents' Trust, der arbejder for at engagere lokalbefolkningen i demokratiet.

- Det er godt, at I stiller krav. Det skal I. Men det kræver også noget af jer. I skal tage del i demokratiet og udnytte den chance, som I har for at gøre en forskel, buldrer og brager han ud mod forsamlingen med den dybeste stemme, man kan forestille sig.

Han fortæller, at mange af borgerne ikke ved, hvordan de registrerer sig som vælgere. Og at mange ikke tør.

- Demokrati er krævende, og demokrati er farligt. Det tager tid, og det ville da være lettere at læne sig tilbage. Men der er en mulighed lige nu for at skabe forandring, siger han.