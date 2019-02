Avis: USA planlægger at forlade Syrien helt i april

USA planlægger at trække landets tropper i Syrien ud af landet i løbet af april.

Det vil ske, selv om en plan om at beskytte de kurdiske styrker endnu ikke er på plads. Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Militæret forventes at trække en betydelig del af styrkerne tilbage i midten af marts og gennemføre en fuld tilbagetrækning inden slutningen af april.

Det vil ske, medmindre Trump-administrationen ændrer kurs inden da, fortæller højtstående, anonyme embedsmænd til avisen.

USA har lidt over 2000 soldater i Syrien. De fleste af dem er specialstyrker, der arbejder sammen med den kurdiske og arabiske alliance Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

24. december underskrev USA's præsident, Donald Trump, officielt ordren om tilbagetrækning af amerikanske styrker fra Syrien.

Det skete, efter at han havde meddelt, at han anså missionen for afsluttet.

I en video på det sociale medie Twitter erklærede Trump, at Islamisk Stat (IS) er besejret og slog fast, at amerikanske styrker skal hjem.

- Vi har vundet over IS. Vi har slået dem, og vi har slået dem godt og grundigt. Vi har taget landet tilbage, lød det i videoen.

USA har dog tøvet med at melde klart ud, hvornår de amerikanske tropper trækkes tilbage.

Derudover mangler Trump-administrationen fortsat en plan for, hvordan de USA-støttede kurdiske styrker skal beskyttes, når amerikanerne trækker sig ud af landet.

Beslutningen om at trække samtlige amerikanske tropper ud af Syrien er kontroversiel og er blevet mødt af kritik fra flere sider.

Trumps forsvarsminister, Jim Mattis, valgte angiveligt at trække sig fra sin post på grund af en dyb modstand mod tilbagetrækningen.

Blandt nogle af USA's allierede er der også overraskelse over Trumps beslutning. En britisk regeringstalsmand siger, at der "stadig er meget, der skal gøres" for endegyldigt at besejre Islamisk Stat.

Der er også frygt for, at en fuldstændig tilbagetrækning kan få stor betydning for magtbalancen i regionen og for Rusland og Irans indflydelse i området.

De to lande støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad. Efter Trump meddelte tilbagetrækningen, udtrykte begge lande sig positivt om beslutningen.

Trump kunne kort tid efter fortælle, at han også påtænker at trække amerikanske soldater ud af Afghanistan.