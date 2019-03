Avis: Trump beordrede sikkerhedsgodkendelse til sin svigersøn

Præsident Trump skal sidste år have beordret sin stabschef til at sikkerhedsgodkende sin svigersøn og toprådgiver Jared Kushner.

Det siger anonyme kilde til avisen The New York Times.

Den daværende stabschef i Det Hvide Hus John Kelly har angiveligt skrevet i sine mødenotater, at han blev "beordret" til at sikkerhedsgodkende Kushner.

Og det går stik imod, hvad Donald Trump tidligere har sagt.

Senest i januar udtalte præsidenten, at han "aldrig var involveret" i Jared Kushners sikkerhedsgodkendelse, skriver avisen.

FBI's baggrundstjek af Jared Kushner stod på i et helt år. Efter Kushner i februar 2018 fik frataget sin midlertidige godkendelse af forbundspolitiet FBI, lykkedes det omsider i maj at få en permanent sikkerhedsgodkendelse på topniveau.

Det er ifølge en ansat i Det Hvide Hus ikke usædvanligt for en person, som har en baggrund i finansverdenen med mange udenlandske kontakter, skriver avisen.

Spørgsmålet blev dog yderligere kompliceret i forbindelse med den aktuelle undersøgelse, hvor særlig anklager Robert Mueller efterforsker eventuelle forbindelser mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

Jared Kushner har holdt flere møder med blandt andre russiske forretningsfolk under valgkampen i 2016. I 2017 skulle han i en høring i Senatet forklare møder med den russiske ambassadør i Washington, et møde med chefen for en større russisk bank samt en russisk advokat.

Det står dog fortsat ikke klart, om disse møder skulle have udgjort en sikkerhedstrussel.

Det Hvide Hus har ønsker ikke at kommenteret New York Times' oplysninger.

Peter Mirijanian, der er talsmand for Jared Kushners advokat Abbe Lowell, udtaler, at Kushners sikkerhedsgodkendelse "blev håndteret uden pres fra nogen".