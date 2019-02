Avis: Rusland har flere krydsermissiler end hidtil antaget

Rusland er angiveligt i besiddelse af flere krydsermissiler end hidtil antaget.

Det skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Avisen citerer en anonym kilde i en vestlig efterretningstjeneste for, at Rusland har 64 SSX-8 missiler, der kan bruges til at affyre både konventionelle sprænghoveder og atomsprænghoveder.

I alt fire bataljoner er placeret i den nordlige og sydlige del af Rusland. En i Kapustin Yar i det sydlige Rusland, en i Kamyshlov øst for Yekaterinburg og yderligere to i Mozdok i det nordlige Ossetien og i Shuya nær Moskva.

Hver bataljon skal angiveligt være udstyret med fire affyringsramper på hjul.

Missilerne har ifølge avisen en rækkevidde på op til 2450 kilometer. Hvis de er udstyret med et konventionelt våben på et halvt ton, vil rækkevidden i stedet være på 2000 kilometer.

Rusland har tidligere meddelt, at landet kun har våben med en rækkevidde på 480 kilometer.

Det skyldes, at INF-traktaten om mellemdistanceraketter forbyder lande at udvikle og være i besiddelse af atomvåben og krydsermissiler med en rækkevidde mellem 500 og 5500 kilometer.

Fra missilernes nuværende position og med en rækkevidde på 2000 kilometer er Øst- og Nordeuropa inden for rækkevidde.

Informationerne er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

INF-traktaten blev vedtaget i 1987 i slutningen af den kolde krig. Den betød blandt andet, at det daværende Sovjetunionen og USA fjernede deres atomraketter fra Europa.

USA har længe anklaget Rusland for at overtræde pagten. I sidste uge meddelte både USA og Rusland, at de trækker sig ud af INF-aftalen.

Krydsermissiler er jet-fremdrevne missiler udformet som førerløse fly. De er lavtgående med meget stor præcision og kan have en rækkevidde på op til 4000 kilometer.