Storbritanniens premierminister, Theresa May, planlægger at udsætte den anden afstemning om sin brexitaftale til slutningen af februar.

Det skriver den britiske avis The Telegraph.

Efter planen skulle det britiske parlament i næste uge for anden gang tage stilling til den aftale, som Theresa May har forhandlet på plads med EU.

Men premierministeren forventer ikke at nå i mål med at genforhandle aftalen med EU inden da og ønsker derfor at udsætte afstemningen, skriver avisen.

Julian Smith, der er Det Konservative Partis såkaldte chefindpisker, indikerede ligeledes torsdag under et møde i parlamentet, at afstemningen vil blive udsat.

Det bekræfter også en unavngiven regeringskilde over for The Telegraph.

- Vi er ikke i mål med forhandlingerne endnu. Fra EU's perspektiv er vi slet ikke gået i gang endnu, lyder det fra regeringskilden.

Den aftale, som Theresa May forhandlede på plads med EU i november, blev i januar stemt ned med et overvældende flertal i det britiske parlament.

Siden har May fået et mandat fra parlamentet til at søge et nyt kompromis med EU, hvor særligt det svære spørgsmål om grænsen mellem Irland og Nordirland skal genforhandles.

Torsdag mødes May således med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Bruxelles.

Her skal de drøfte muligheden for at genforhandle aftalen mellem Storbritannien og EU. Men Juncker har tidligere udtalt, at aftalen ikke er åben for genforhandling.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU den 29. marts.

Meldingerne om en mulig udsættelse af afstemningen har ifølge The Telegraph skabt øget frygt i dele af parlamentet for, at Storbritannien vil forlade EU uden en såkaldt skilsmisseaftale.