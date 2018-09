Avis: Mandag optrapper Trump USA's toldstrid med Kina

USA's præsident, Donald Trump, vil sandsynligvis allerede mandag tage et nyt skridt i handelsstriden med Kina ved at lægge told på næsten halvdelen af USA's årlige import af varer fra Kina.

Det oplyser kilder med indsigt i sagen til Wall Street Journal (WSJ) lørdag aften dansk tid. Nyhedsbureauet Reuters har efterfølgende også talt med kilder i den amerikanske centraladministration, som bekræfter avisens oplysninger.

I alt bliver kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder omfattet af den nye told. Satsen vil sandsynligvis blive ti procent, skriver WSJ.

Dermed går Trump mindre hårdt til værks end tidligere i år. Da lagde han en told på 25 procent på kinesisk import til en samlet værdi af 50 milliarder dollar.

Den amerikanske regering har før sagt, at samme sats var under overvejelse for den nye runde af forhøjelser, skriver AP.

Kina reagerede prompte på USA første toldforhøjelse ved at indføre samme sats på en tilsvarende import af amerikanske varer.

Fredag skrev Bloomberg News, at en annoncering af de nye toldsatser, som Trump længe har haft i støbeskeen, var udskudt på ubestemt tid.

Ifølge erhvervsmediets kilder skyldtes det, at den amerikanske regering ønskede at gennemgå høringssvar fra erhvervslivet.

Sidste år lød den årlige vareimport til USA fra Kina på 505 milliarder dollar. I år er importen til og med juli steget med ni procent ifølge Reuters.

Trump har gentagne gange beskyldt Kina for urent trav i samhandelen mellem verdens to største økonomier. Modsat beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere handelsforhandlinger.

Kina har desuden advaret om, at "toldkrigen" kan ramme USA som en boomerang.

- USA's individualistiske handelspolitik vil i sidste ende komme til at skade landets egne arbejdere og landmænd, lød det i juni fra handelsministeriet i Beijing.