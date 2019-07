Avis: Johnson ser USA som briternes løsning efter brexit

En handelsaftale med USA vil være førsteprioritet for Boris Johnson, hvis han bliver britisk premierminister.

Favoritten til at blive Storbritanniens næste premierminister, Boris Johnson, vil angiveligt forhandle med USA's præsident, Donald Trump, om en handelsaftale som det allerførste, hvis han bliver premierminister.

Det skriver den britiske avis The Times, der har talt med en af den tidligere udenrigsministers tætte allierede.

- USA er nøglen til det hele. Hvis vi får en handelsaftale med USA, vil vi meget hurtigt kunne komme på markedet for andre aftaler. Det vil få andre til at opdage, at vi mener det alvorligt, siger den allierede til The Times.

Boris Johnson vil være klar til at rejse til USA så hurtigt som muligt, hvis han bliver premierminister, skriver avisen.

Formålet med rejsen vil være at sikre en begyndende aftale med USA, allerede inden Storbritanniens deadline for at forlade EU den 31. oktober.

De omkring 160.000 medlemmer af Det Konservative Parti i Storbritannien er i disse dage i gang med at udpege en ny partileder, efter at Theresa May meldte sin afgang i juni.

Boris Johnson konkurrerer med den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt, om at overtage posten som konservativ partiformand - og dermed også Storbritanniens næste premierminister.

Afgørelsen ventes klar den 23. juli.

Da USA's præsident, Donald Trump, var på statsbesøg i London i begyndelsen af juni, varslede han, at USA stod klar med "en fænomenal handelsaftale", når briterne forlader EU.

Siden er relationen mellem USA og Storbritannien dog blevet belastet af en sag, hvor notater fra den britiske ambassadør i USA er blevet lækket.

Her er det kommet frem, at ambassadøren, Kim Darroch, har omtalt Trump-administrationen som "inkompetent" og "usikker".

Sagen har fået ambassadøren til at trække sig fra posten, efter at Trump reagerede vredt og antydede, at han gerne så ambassadøren skiftet ud.

Samtidig kritiserede Trump Theresa May og hendes håndtering af brexit.

- Sikke et rod hun og hendes repræsentanter har skabt. Jeg fortalte hende, hvordan det skulle gøres, men hun besluttede at gå en anden vej, lød det fra Trump.

Trump har tidligere betegnet Boris Johnson, som en af sine "gode venner".

Johnsons plan er, at Storbritannien skal forlade EU seneste 31. oktober, uanset om der er en skilsmisseaftale på plads med EU eller ej.

Han vil dog først forsøge at forhandle en aftale med EU, så et såkaldt hårdt brexit undgås, har han bebudet.