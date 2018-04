Avis: EU har afvist britisk forslag om irsk grænse

Vi er klar til at beskytte Nordirlands plads i et indre britisk marked, lyder reaktion fra britisk regering.

Avisen The Telegraph skriver, at EU har afvist den britiske regerings forslag til at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Det får den britiske regering til at sige til avisen, at man vil beskytte Nordirlands plads i et fremtidigt indre marked i Storbritannien.

- Vi har været meget klare om, at vi vil beskytte Nordirlands plads i det indre britiske marked, siger en talsmand for det ministerkontor, der beskæftiger sig med britisk udtræden af EU.

The Telegraph citerer diplomatiske kilder i Bruxelles for at oplyse, at EU over en bred front har afvist de britiske forslag om Nordirland.

Når Storbritannien forlader EU, vil den fri passage af mennesker og varer ophøre mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Det kan få vidtrækkende konsekvenser på den irske ø og bringe en fredsaftale fra 1998, der afsluttede flere årtiers blodig konflikt, i fare.