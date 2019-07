Avis: Britisk politi er på sporet af mistænkt i sag om læk

Politiet har ifølge The Sunday Times identificeret en mulig ansvarlig for læk af notater fra ambassadør.

Britisk politi har ifølge The Sunday Times identificeret en mistænkt person i sag om lækage af fortrolige notater fra Storbritanniens ambassadør i USA.

Det oplyser anonyme regeringskilder til avisen, der ikke sætter navn på den person, som menes at være ansvarlig for lækket.

- De mener at vide, hvem stod bag lækket. Nu er det et spørgsmål om at opbygge en sag, der kan holde i retten, siger en af avisens kilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lækket af de fortrolige indberetninger fra ambassadør Kim Darroch til den britiske regering har resulteret i, at ambassadøren er trådt tilbage.

I indberetningerne til London beskrev ambassadøren blandt andet USA's præsident, Donald Trump, som "inkompetent" og "uduelig".