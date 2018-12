Avis: Anklager gransker donationer ved Trumps indsættelse

En føderal anklagemyndighed har indledt en efterforskning af, hvorvidt Donald Trump misbrugte midler under sin indsættelse som USA's præsident i januar 2017.

Det skriver Wall Street Journal, der citerer flere kilder med kendskab til sagen.

Anklageren undersøger blandt andet, hvorvidt Trumps indsættelseskomité har modtaget penge fra donorer, der på den måde er blevet lovet en modydelse.

Den modydelse kan ifølge anklageren være kommet i form af indflydelse på den kommende administrations politik.

Granskningen omhandler eventuelt misbrug af donationer for mere end 100 millioner dollar.

Ifølge Wall Street Journal er det ulovligt "at give penge i bytte for politiske tjenester".

Granskningen udgør endnu en trussel mod Trumps administration. Således undersøger specialanklager Robert Mueller blandt andet, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter op til valget i 2016.

Samtidig er Trumps tidligere advokat netop blevet idømt tre års fængsel for blandt andet at have betalt to kvinder for at tie om deres påståede affærer med Donald Trump. Den betaling skete også op til valget i 2016.

Advokaten - Michael Cohen - hævder, at den ulovlige betaling skete på ordre fra Donald Trump.

Hvis det kan bevises, har Donald Trump muligvis gjort sig skyldig i svindel med kampagnemidler.

Den nye granskning af donationer til Trumps indsættelse er udsprunget af materiale, der blev beslaglagt under en ransagning af netop Michael Cohens kontor.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at kommentere Wall Street Journals historie om den nye efterforskning.