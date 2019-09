Australske skolebørn kickstarter global klimaprotest

Over hele verden går millioner af unge klimaaktivister fredag på gaderne for at råbe politikerne op.

Fra Sydney over Delhi, London og København til New York går millioner af unge anført af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg fredag på gaderne for at kræve en hurtigere indsat i kampen mod klimaforandringer.

Demonstrationerne sparkes i gang i Australien, hvor titusindvis af mennesker vil demonstrere i Sydney og Melbourne og adskillige andre byer på tværs af landet.

Det varme og støvede kontinent er i høj grad mærket af klimaforandringer. I de senere år er tørken intensiveret, antallet af skovbrande er steget, oversvømmelserne er blevet voldsommere, og Great Barrier Reef blegner i chokerende højt tempo.

Landets konservative regering har gentagne gange forsøgt at gøre debatten til et spørgsmål om job eller abstrakte CO2-mål.

Parlamentsmedlem fra regeringskoalitionen Craig Kelly advarede torsdag børn om, at "alt det, I får at vide, er løgn".

- Fakta er, at der er ingen sammenhæng mellem klimaforandringer og tørke. Antallet af isbjørne i verden stiger, sagde han.

Mens nogle lokale myndigheder, virksomheder og skoler har opfordret de unge til at deltage i fredagens klimademonstrationer, har andre advaret om, at alt fravær skal forklares.

Mange studerende har dog tænkt sig at deltage alligevel.

- Jeg har ikke bare tænkt mig at læne mig tilbage, mens vores legepladser bliver forvandlet til støvskyer, vores drikkevand tørrer ud, og vores hjem er truet af skovbrande, siger gymnasieeleven Marlie Thomas fra Sydney.

Fredagens globale demonstrationer kulminerer i New York, hvor myndighederne har givet lov til, at en million børn fra 1700 skoler i byen skipper undervisningen for at deltage i klimaprotesten.

Greta Thunberg vil stå i spidsen for demonstrationen i New York.